La solita curva, i soliti incivili. Un quartiere , quello di Centocelle , sotto scacco di chi non ha la pazienza o il senso civico di trovare un parcheggio degno di questo nome. Oggi, mercoledì 17 settembre intorno alle 12, un’automobile parcheggiata sui binari su via Delpino ha bloccato la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Centocelle, la solita auto sui binari ferma il tram per 45 minuti: quartiere ostaggio della sosta selvaggia.

Incidente a Torpignattara, scontro tra auto e il trenino Termini-Centocelle. Linea bloccata - Un incidente stradale a Torpignattara ha causato il blocco del trenino della linea Termini Centocelle. Riporta romatoday.it

Incidente tra treno e auto in via Casilina: ferma tutta la linea ferroviaria Termini-Centocelle - Centocelle non è attiva per un incidente tra un treno e un’auto. Secondo fanpage.it