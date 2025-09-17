Cena di via della Salute come cambia la viabilità

Parmatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Cena di Via della Salute – Una notte di fine estate, dalle ore 09:00 del 20092025 alle ore 02:00 del giorno successivo, in Via della Salute – da Viale Vittoria a Via RismondoBorgo San Domenico intersezioni escluse – sono istituiti il divieto di circolazione, eccetto mezzi di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

