Riceviamo e pubblichiamo una nota di Giuseppe Vinci, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Puglia, riguardo il divieto ministeriale sull’uso dei cellulari a scuola.Il nuovo anno scolastico si è aperto con una misura destinata a far discutere: il divieto di utilizzare i cellulari in classe . 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: cellulari - vietati

Cellulari vietati a scuola, i presidi e la linea dura: “Prevediamo sanzioni”

Chiude il ristorante in cui erano vietati i cellulari: “Ci prendiamo una pausa, ma torneremo con un nuovo locale”

Chiude il ristorante in cui erano vietati i cellulari: “Ci prendiamo una pausa, ma torneremo con un nuovo locale”

Scuola al via, cellulari vietati: "Pronti a denunciare i dirigenti che non fanno rispettare le regole" http://dlvr.it/TN4WbG ? #Scuola2023 - X Vai su X

A Perugia armadietti e zaini per cellulari vietati in classe - facebook.com Vai su Facebook

Cellulari vietati in classe: Non si affronta il problema, serve educazione digitale; Stop ai cellulari in classe: sanzioni graduali per gli studenti. In caso di reiterata trasgressione c'è il rischio sospensione; Napoli, gli studenti tornano in classe tra emozioni, nuovi divieti e qualche protesta.

Cellulari vietati a scuola e nuovo esame di Stato: il punto di vista della dirigente del Blaise Pascal - Ripartite le lezioni con due regole che dividono: il ritorno a un esame più mirato e il divieto degli smartphone in aula, tra fiducia agli studenti e dubbi sull’efficacia ... Segnala foggiatoday.it

Stop ai cellulari in classe, c’è chi lo faceva già 10 anni fa. L’esperienza di una scuola a Palermo: “I ragazzi lo consegnano senza problemi. E chi trasgredisce viene ... - La rivoluzione digitale nelle classi del nostro Paese è iniziata ufficialmente il 1° settembre scorso. orizzontescuola.it scrive