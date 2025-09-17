Cede il tetto dell' azienda precipita nel vuoto | morto giovane papà di 36 anni

Bresciatoday.it | 17 set 2025

È Jihed Selmi di Asola, nell'Alto Mantovano a pochi chilometri dai confini bresciani, la vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro in Lombardia: aveva solo 36 anni, sposato e padre di due figli. Stava lavorando sul tetto della Ferolmet di San Giuliano Milanese quando è improvvisamente. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

