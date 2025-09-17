Cecilia sta per partorire e Belen… Il gossip da casa Rodriguez dopo la bufera
Per tutta l’estate si è rincorsa la voce di un presunto raffreddamento nei rapporti tra Belen e Cecilia Rodriguez. Un sospetto nato dal fatto che le due sorelle, solite mostrarsi insieme anche nei momenti più quotidiani, hanno iniziato a comparire sempre meno nei rispettivi contenuti social. Da qui l’ipotesi di un allontanamento, subito alimentata da indiscrezioni e commenti, fino a diventare un piccolo caso mediatico. Ora, però, a poco dalla data prevista per il parto di Cecilia, l’immagine che emerge è ben diversa. Le fotografie pubblicate dal settimanale Chi mostrano Belen che, con il figlio Santiago e alcuni amici, si reca a casa della sorella minore per trascorrere una serata semplice, fatta di chiacchiere e pizza a domicilio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
