Cecilia Rodriguez racconta la gravidanza e il legame familiare

Bollicinevip.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Un’intervista intensa a Verissimo in cui Cecilia Rodriguez apre il cuore sulla maternità, le difficoltà affrontate e la vita familiare con amore e autenticità. La gravidanza desiderata. Cecilia Rodriguez a Verissimo sulla gravidanza e la lite con Belen. Con un sorriso che tradisce emozione e un pancione che racconta già la forza della vita, la showgirl argentina ha aperto il cuore a Silvia Toffanin in un’intervista che ha il sapore della verità. Niente maschere, niente costruzioni: soltanto una donna che ha atteso a lungo il momento più desiderato e oggi si prepara ad accogliere la sua bambina, Clara Isabel, attesa per metà ottobre. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

cecilia rodriguez racconta la gravidanza e il legame familiare

© Bollicinevip.com - Cecilia Rodriguez racconta la gravidanza e il legame familiare

In questa notizia si parla di: cecilia - rodriguez

Belen e Cecilia Rodriguez, “fatti gravi” che nessuno racconta? Le ultime indiscrezioni

Cecilia Rodriguez e l’eleganza della gravidanza

Un weekend di lusso in Toscana: il soggiorno di Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez: «La gravidanza con procreazione assistita è arrivata dopo 5 anni di tentativi. La lite con Belen? Ogni tanto ci scappa»; Cecilia Rodriguez: La gravidanza attesa 5 anni. Litigio con Belen? Può capitare ma nulla di grave; Cecilia Rodriguez: «Per cinque anni ho sperato di rimanere incinta naturalmente. Poi...».

cecilia rodriguez racconta gravidanzaCecilia Rodriguez a Verissimo: la verità sul rapporto con Belen e l’emozione della maternità - Cecilia Rodriguez pronta ad accogliere la piccola Clara Isabel: emozioni e attesa negli ultimi mesi di gravidanza, e la verità sul rapporto con Belen a Verissimo. Lo riporta notizie.it

cecilia rodriguez racconta gravidanzaCecilia Rodriguez: “La gravidanza attesa 5 anni. Litigio con Belen? Può capitare ma nulla di grave” - Cecilia Rodriguez si racconta a Verissimo, parlando della sua gravidanza, cercata a lungo con Ignazio Moser. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Cecilia Rodriguez Racconta Gravidanza