L'annuncio della pace tra Belen e Cecilia Rodriguez è arrivata nel salotto di Verissimo domenica pomeriggio, mettendo così la parola fine a mesi e mesi di non detti e indiscrezioni sui motivi di un litigio arrivato all'improvviso e mai chiarito del tutto. Ora però, alla luce della delicatezza del. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: cecilia - pronta

Una nuova camminatrice sui sentieri dei briganti! Oggi, Cecilia da Cesena parte per il Cammino dei Briganti , pronta a scoprire gli antichi sentieri tra Abruzzo e Lazio ? Buon cammino! #CamminoDeiBriganti #escursionismo #TurismoLento #abruzzo #l - facebook.com Vai su Facebook

Cecilia pronta al parto: il gesto di Belen a pochi giorni dalla nascita della nipotina; Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il dolore prima del parto: “Ci mancherai da morire”; Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, la borsa pre-parto insieme. Ignazio Moser e la dedica dolcissima: «Tutto pronto».

Cecilia Rodriguez vicina al parto, il bellissimo video con la sua cagnolina (che non c'è più) - La scorsa settimana, Cecilia Rodriguez ha dovuto affrontare un addio doloroso: quello alla sua amata cagnolina Aspirina. Scrive today.it

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il dolore prima del parto: “Ci mancherai da morire” - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stanno affrontando la perdita della loro cagnolina Aspirina, scomparsa di recente ... Da dilei.it