Il tuo telefono ha una funzione nascosta che i truffatori usano per rubare i tuoi dati bancari. Se non la disattivi immediatamente, potresti perdere tutti i tuoi risparmi in pochi minuti. Ogni giorno usiamo lo smartphone per pagamenti digitali, home banking e operazioni finanziarie. Quello che non sappiamo è che una tecnologia obsoleta ancora presente nel nostro telefono rappresenta la porta d’ingresso preferita dai cybercriminali per accedere ai nostri conti correnti. Ti è mai capitato di ricevere un SMS dalla tua banca che ti chiedeva di verificare urgentemente un accesso sospetto? O un messaggio dal tuo operatore che ti invitava a cliccare un link per “aggiornare i dati”? Se hai risposto sì, potresti essere già finito nel mirino dei truffatori che sfruttano questa vulnerabilità tecnica per ingannare milioni di italiani. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - C’è una funzione nascosta sul tuo smartphone che può svuotare il conto in banca: disattivala se ce l’hai