Cdp e Confindustria insieme per le imprese L’accordo
Unire le forze per dare nuovo impulso allo sviluppo economico e sociale del Paese rispondere con efficacia e tempismo alle sfide che le imprese dovranno affrontare. Sono questi i principali obiettivi del protocollo d’intesa, firmato nella Sala delle Colonne dell’Università Luiss Guido Carli, dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e dall’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco. Contestualmente ha preso via anche il roadshow di Cassa e Confindustria Insieme per il futuro delle imprese che ha visto riuniti, nella prima tappa a Roma, numerosi rappresentanti del mondo dell’imprenditoria nazionale e locale. 🔗 Leggi su Formiche.net
