Cavandoli | Parma non è sotto controllo servono misure forti Zone rosse scelta giusta
“Le zone rosse arrivano finalmente anche a Parma (L'ANNUNCIO DEL PREFETTO) - sottolinea l'onorevole Laura Cavandoli, capogruppo della Lega a Parma. "Sono un utile strumento voluto dal ministro Piantedosi e già sperimentato con successo a Bologna e Reggio Emilia, per restituire sicurezza e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: cavandoli - parma
Così Laura Cavandoli, deputata della Lega eletta a Parma, intervenendo in Aula a Montecitorio - facebook.com Vai su Facebook
Cicletteria chiusa a Ferragosto, Cavandoli (Lega): “Parma non merita questo spettacolo di degrado” - Fotogallery - X Vai su X