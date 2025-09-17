Cavandoli | Parma non è sotto controllo servono misure forti Zone rosse scelta giusta

“Le zone rosse arrivano finalmente anche a Parma (L'ANNUNCIO DEL PREFETTO) - sottolinea l'onorevole Laura Cavandoli, capogruppo della Lega a Parma. "Sono un utile strumento voluto dal ministro Piantedosi e già sperimentato con successo a Bologna e Reggio Emilia, per restituire sicurezza e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Cavandoli: “Parma non è sotto controllo, servono misure forti. Zone rosse scelta giusta”

