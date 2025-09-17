I bianconeri di Mignani, primi dopo tre giornate insieme a Modena, Palermo e Frosinone, sono attesi dalla complicata gara del ‘Penzo’ contro il Venezia, fermo a 5 punti dopo la vittoria contro il Bari e il doppio pareggio consecutivo fuori casa con Juve Stabia e Pescara. Un test che sarà molto utile per i romagnoli, visto il livello alto di un avversario come il Venezia di Stroppa che ha tenuto diversi pezzi pregiati dalla serie A ed ha aggiunto alcune pedine importanti come Adorante e Bohinen. Cesena e Venezia non si affrontano in una gara ufficiale dalla stagione di serie B 2017-2018, culminata con la retrocessione per il Cesena causata dai 15 punti di penalizzazione tolti a seguito dello scoppio del caso sulle plusvalenze fittizie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cavalluccio a Venezia. Ecco i precedenti