Casting si cercano bambini piccoli per la serie tv sulll' eopea Panini
Indigo Film sta cercando giovanissimi “attori” per la serie tv in via di produzione proprio a Modena, i cui casting per diverse figurazioni si sono svolte la scorsa settimana in città. Si tratta della serie ambientata tra gli anni '40 e '70, che racconterà la storia della famiglia Panini. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Casting, si cercano bambini piccoli per la serie tv sulll'eopea Panini
Casting per voci soliste dello Zecchino d’Oro 2025: chiamata per i bambini tra i 3 e i 10 anni - 30 aprile 2025 – Dopo il successo delle selezioni ufficiali per l’edizione 2024, torna a Vicolungo The Style Outlets il casting tour per la prossima edizione dello Zecchino d'Oro! Lo riporta ilgiorno.it