Casting si cercano bambini piccoli per la serie tv sulll' eopea Panini

Modenatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Indigo Film sta cercando giovanissimi “attori” per la serie tv in via di produzione proprio a Modena, i cui casting per diverse figurazioni si sono svolte la scorsa settimana in città. Si tratta della serie ambientata tra gli anni '40 e '70, che racconterà la storia della famiglia Panini. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

