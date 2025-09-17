A Milano si stanno svolgendo i casting per comparire come comparsa ne Il Diavolo veste Prada 2, il film più atteso del prossimo anno. Si cercano 2000 persone, al di sopra dei trent'anni, che abbiano anche esperienza nel mondo della moda. Ecco, quindi, come partecipare . 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: casting - diavolo

Diavolo veste prada 2 casting comparse a milano

“Il Diavolo veste Prada 2 arriva a Milano e cerca 2mila comparse, ma ci sono dei requisiti da soddisfare”: ecco come partecipare ai casting

Il Diavolo veste Prada 2, a Milano le riprese del sequel e i casting per 2mila comparse: quando, dove e i requisiti

"Il Diavolo Veste Prada 2", a #Milano file chilometriche per il casting - X Vai su X

Mi-Tomorrow. . «CASTING» ? Il 16 settembre, fila interminabile inVia Piranesi a Milano per il casting comparse "Il Diavolo veste Prada 2" Over 30, fashion lover @rg__showroom ? @milanoessenziale - facebook.com Vai su Facebook

Milano, file dall’alba per il casting de Il Diavolo veste Prada 2. In attesa di Lady Gaga...; Casting Il Diavolo veste Prada 2 a Milano: come partecipare ai provini per le comparse; Milano, casting record per Il Diavolo veste Prada 2: lunga coda di aspiranti comparse. Le prossime date.

Il casting de Il Diavolo Veste Prada 2 a Milano è il nuovo Una cosa divertente che non farò mai più? - La sveglia ha deciso di farsi sentire prima del solito e tutto per una ragione che, fino a qualche mese fa, avrei trovato assolutamente improbabile: il 16 settembre a Milano si sono svolti i casting p ... Riporta elle.com

Il Diavolo Veste Prada 2, a Milano file chilometriche per il casting delle comparse - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il Diavolo Veste Prada 2, a Milano file chilometriche per il casting delle comparse ... Come scrive tg24.sky.it