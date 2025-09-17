Castiglion Fiorentino tre giorni di festa per il decimo anniversario della dedicazione della chiesa della Collegiata

Lanazione.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 17 settembre 2025 – Questo che ci apprestiamo a vivere sarà u n fine settimana speciale per tutta la comunità della parrocchia della Collegiata e per l’intero territorio di Castiglion Fiorentino. Sono previste le celebrazioni per il decimo anniversario della Dedicazione della Chiesa della Collegiata. “Quest'anno sono dieci anni della riconsacrazione della Collegiata dopo i lavori. La dedicazione di una chiesa è una festa grande che sigilla la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Per quest'anno anche per la ricorrenza dei dieci anni abbiamo invitato Mons. Marcello Colcelli alla solenne Santa messa delle ore 11:00” spiega Don Aimè Stanislas, parroco della Collegiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

