Castelfidardo un’altra tegola | Paramatti fuori tre giornate
Dal danno alla beffa. Non bastavano le due sconfitte su altrettante partite in campionato (oltre all’eliminazione dalla Coppa Italia), ecco per il Castelfidardo la tegola della squalifica per tre giornate del difensore Lorenzo Paramatti, espulso domenica per fallo di reazione nel secondo tempo della sfida di Teramo, persa dai fidardensi per 1-0. Paramatti, classe 1995, era entrato in campo (intorno alla mezz’ora) da pochi minuti, poi dopo un contrasto con capitan Angiulli l’arbitro vede un fallo di reazione con conseguente cartellino rosso e pesante squalifica "per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto" si legge nel comunicato di ieri del giudice sportivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altra benzina nelle gambe per la Mantovani C5 che ha preso parte in giornata al Triangolare di Montelupone insieme a Montelupone Calcio a 5 e Futsal Castelfidardo. I biancoblu hanno ceduto il passo, rispettivamente, 4-1 ai neroverdi e 3-1 ai rosanero pad - facebook.com Vai su Facebook