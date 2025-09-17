Castelbellino 41 pneumatici nel bosco urbano | denunciato trafficante campano
Castelbellino (Ancona), 17 settembre 2025 -Ben 41 pneumatici abbandonati ne bosco urbano di Castelbellino: denunciato 37enne trafficante campano che voleva commercializzarli. Nei giorni scorsi i carabinieri forestali del Nucleo di Jesi - San Marcello, al termine di un’articolata attività investigativa, hanno denunciato l’uomo nato a Napoli, residente ad Ercolano, accusato di aver abbandonato 41 pneumatici di veicoli fuori uso nel bosco urbano di via primo Maggio. I militari dopo aver scoperto l’abbandono e formalizzato una prima denuncia contro ignoti, hanno svolto approfondite indagini per trovare il responsabile, acquisendo testimonianze e filmati ricavati dal sistema comunale di videosorveglianza e analizzando dati estrapolati dal sistema gps posizionato sul presunto mezzo utilizzato per commettere il reato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
