Castel Volturno sub di 66 anni disperso a Baia Verde | ricerche in corso da ieri

Si era immerso in mare per una battuta di pesca subacquea, ma da allora non è più tornato a galla. Da ieri mattina si sono perse le tracce di Giuseppe Izzo, 66 anni , originario di Torre del Greco (Napoli), scomparso nelle acque di Castel Volturno , lungo il litorale casertano, nei pressi della foce del fiume . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Castel Volturno: sub disperso in mare

Ansia a Castel Volturno, sub disperso in mare dopo l'immersione - Si è immerso nelle acque di Castel Volturno, nei pressi della scogliera alla foce del fiume Volturno, e non è più riemerso. Lo riporta internapoli.it