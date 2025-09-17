Castel Volturno sub di 66 anni disperso a Baia Verde | ricerche in corso da ieri
Si era immerso in mare per una battuta di pesca subacquea, ma da allora non è più tornato a galla. Da ieri mattina si sono perse le tracce di Giuseppe Izzo, 66 anni, originario di Torre del Greco (Napoli), scomparso nelle acque di Castel Volturno, lungo il litorale casertano, nei pressi della foce del fiume . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Castel Volturno: sub disperso in mare - Rai ed i suoi 939 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Si legge su msn.com
Ansia a Castel Volturno, sub disperso in mare dopo l'immersione - Si è immerso nelle acque di Castel Volturno, nei pressi della scogliera alla foce del fiume Volturno, e non è più riemerso. Lo riporta internapoli.it