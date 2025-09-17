Castel Volturno ricerche in mare per un sub 66enne scomparso da ieri
CASTEL VOLTURNO (CASERTA) 17 SETTEMBRE 2025 – Sono in corso da quasi 24 ore le ricerche di un sub 66enne di Torre del Greco scomparso ieri mattina mentre era impegnato, insieme a un amico, in una battuta di pesca all’arenicola lungo la scogliera di Castel Volturno. La zona è caratterizzata da fondali di profondità variabile, da un metro fino a tre metri. Secondo le prime ipotesi, l’uomo potrebbe aver avuto un malore ed essere annegato in una delle piccole fosse presenti nell’area. Alle ricerche partecipano Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e Polizia di Stato con motovedette ed elicotteri. L’allarme è stato lanciato dall’amico che, non vedendolo più riemergere, ha capito che era accaduto qualcosa di grave. 🔗 Leggi su Primacampania.it
