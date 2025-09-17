Castel San Pietro ragazzino di 14 anni accoltellato in un parco | arrestato il presunto aggressore 15enne

Un 15enne è stato arrestato dai Carabinieri a Castel San Pietro Terme per tentato omicidio dopo aver accoltellato un coetaneo in un parco . 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

È accaduto a Castel San Pietro Terme. L'aggressore rintracciato dopo poche ore, l'accusa è tentato omicidio

Il miele torna protagonista a Castel San Pietro Terme! Da venerdì 19 a domenica 21 settembre 2025, la città ospita le Manifestazioni Apistiche, un appuntamento ormai storico che celebra la cultura dell'apicoltura con eventi, degustazioni, spettacoli e incontri

