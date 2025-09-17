Castel San Giorgio aderisce alla 10ª edizione delle Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza

17 set 2025

Il tema di quest’anno è: “Il Dado della Gentilezza per.”, un invito a riflettere e ad agire con gesti gentili verso la pace, l’ambiente, la convivenza e il benessere condiviso. Le iniziative, a carattere educativo, ludico e culturale, saranno dedicate in particolare a bambini, ragazzi e famiglie, con l’obiettivo di diffondere la cultura della gentilezza come strumento di crescita e coesione sociale. «La gentilezza è un valore che deve diventare patrimonio comune e quotidiano – dichiara il Sindaco Avv. Paola Lanzara –. Con queste giornate vogliamo offrire ai più piccoli, ai giovani e alle famiglie un’occasione per sperimentare insieme come anche un gesto semplice possa contribuire a costruire una comunità più unita, accogliente e solidale. 🔗 Leggi su Zon.it

