Castel San Giorgio aderisce alla 10ª edizione dei Giochi della Gentilezza | Valore che deve diventare patrimonio quotidiano

Salernotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castel San Giorgio aderisce alla 10ª edizione delle Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza, in programma dal 22 settembre al 2 ottobre 2025. L’iniziativa, promossa dal progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”, avrà come filo conduttore il tema “Il Dado della Gentilezza per.”, con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: castel - giorgio

Abbandono degli animali: al via la campagna di sensibilizzazione a Castel San Giorgio

Incendio a Castel San Giorgio, i residenti: "Le fiamme stanno raggiungendo le abitazioni"

Castel San Giorgio, pubblicato il bando per l’accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli

Castel San Giorgio aderisce alla 10ª edizione dei Giochi della Gentilezza; Uomini Pallidi di Giovanni Peparello per il Maggio dei Libri alla biblioteca di Castel Giorgio; Con l'auto contro un muro, un morto e 3 feriti.

castel san giorgio aderisceCastel San Giorgio aderisce alla 10ª edizione delle Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza - ”, un invito a riflettere e ad agire con gesti gentili verso la pace, l’ambiente, la convivenza e ... Lo riporta zon.it

castel san giorgio aderisceCastel San Giorgio, “Il Barocco a confronto”: un viaggio tra le meraviglie sonore del XVIII secolo - Il Comune di Castel San Giorgio è lieto di annunciare il concerto “Il Barocco a confronto”, che si terrà venerdì 12 settembre 2025 alle ore 20. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Castel San Giorgio Aderisce