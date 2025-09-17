Castel San Giorgio aderisce alla 10ª edizione dei Giochi della Gentilezza | Valore che deve diventare patrimonio quotidiano
Castel San Giorgio aderisce alla 10ª edizione delle Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza, in programma dal 22 settembre al 2 ottobre 2025. L’iniziativa, promossa dal progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”, avrà come filo conduttore il tema “Il Dado della Gentilezza per.”, con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: castel - giorgio
Abbandono degli animali: al via la campagna di sensibilizzazione a Castel San Giorgio
Incendio a Castel San Giorgio, i residenti: "Le fiamme stanno raggiungendo le abitazioni"
Castel San Giorgio, pubblicato il bando per l’accesso al fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli
Dal 19 al 21 Settembre 2025 - Castel Giorgio TR Venerdì 19 Settembre - P.zza Del Municipio MOONRISERS Dalle ore 21:30 Pop & Rock cover band Sabato 20 Settembre - P.zza - facebook.com Vai su Facebook
Castel San Giorgio aderisce alla 10ª edizione dei Giochi della Gentilezza; Uomini Pallidi di Giovanni Peparello per il Maggio dei Libri alla biblioteca di Castel Giorgio; Con l'auto contro un muro, un morto e 3 feriti.
Castel San Giorgio aderisce alla 10ª edizione delle Giornate Nazionali dei Giochi della Gentilezza - ”, un invito a riflettere e ad agire con gesti gentili verso la pace, l’ambiente, la convivenza e ... Lo riporta zon.it
Castel San Giorgio, “Il Barocco a confronto”: un viaggio tra le meraviglie sonore del XVIII secolo - Il Comune di Castel San Giorgio è lieto di annunciare il concerto “Il Barocco a confronto”, che si terrà venerdì 12 settembre 2025 alle ore 20. Da msn.com