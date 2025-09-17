Cassino Presentazione del libro Sogni in pigiama
Sabato 27 Settembre alle ore 10:00 presso il Palazzo della Cultura a Cassino si terrà la presentazione del libro: Sogni in pigiama: Storie della buonanotte per i più piccoli.Sogni in pigiama è una raccolta di storie brevi per bambini dai 2 ai 5 anni. “Deborah è una mamma, una di quelle che corre. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Alle 18.30 di oggi la conferenza stampa di presentazione al Cinema Teatro Manzoni Cassino (Foto dell'edizione 2023) - facebook.com Vai su Facebook
Cassino, Presentazione del libro Sogni in pigiama; Cassino, Parco di Libri, Edizione Giubileo; Castrocielo, piazze piene e tanto entusiasmo per la lista “Stretta di mano”.
"L’approdo dei sogni" il libro di Lombardo a Spazio Seme - 30, si terrà la presentazione del libro "L'approdo dei sogni" di Lucrezia Lombardo, presso Spazio Seme ad Arezzo. Come scrive lanazione.it
La storia della Gkn in un libro. Presentazioni alle case del popolo - Doppia presentazione del libro "La fabbrica dei sogni" di Valentina Baronti a Calenzano e Sesto. Riporta lanazione.it