Caso Zambelli | venti parlamentari brasiliani in Italia per convincere il centrodestra a bloccare l’estradizione della deputata filo Bolsonaro

Il legame tra la destra italiana e quella brasiliana di Jair Bolsonaro si fa sempre più stretto. E a infittire ancora di più queste relazioni contribuisce la vicenda dell’ex deputata italo-brasiliana Carla Zambelli, detenuta dal 30 luglio nel carcere romano di Rebibbia su mandato di cattura dell’Interpol. A quanto apprende Open, domani, venti parlamentari del Psl, partito dell’ex presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, arriveranno dal Brasile in Italia per incontrare diversi deputati e senatori del centrodestra. Al centro dei colloqui – che si terranno probabilmente tra giovedì e venerdì – ci sarà una questione delicata: l’estradizione di Zambelli. 🔗 Leggi su Open.online

