Caso Raoul Bova | imprenditore milanese sotto indagine per tentata estorsione

L'inchiesta della Procura di Roma. Potrebbe esserci una svolta nell'indagine che coinvolge l'attore Raoul Bova. L' imprenditore Federico Monzino risulta indagato per tentata estorsione, secondo quanto riportato da MilanoToday. L'inchiesta è coordinata dalla pm Eliana Dolce della Procura di Roma. Secondo l'ipotesi accusatoria, Monzino avrebbe usato una sim spagnola per inviare messaggi anonimi e minacciosi con l'obiettivo di danneggiare la reputazione dell'attore romano. Messaggi ricattatori e chat diffuse online. Le indagini erano iniziate prima della diffusione delle chat tra Bova e la modella Martina Ceretti.

