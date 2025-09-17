Caso Raoul Bova Federico Monzino indagato per tentata estorsione | Inviava messaggi anonimi con una sim spagnola
Federico Monzino è indagato dalla procura di Roma per tentata estorsione ai danni di Raoul Bova. Secondo gli inquirenti, il pr e imprenditore milanese, amico di Martina Ceretti, avrebbe utilizzato una sim spagnola per inviare dei messaggi anonimi all’attore chiedendo un regalo in cambio della non diffusione degli audio privati tra l’interprete e la modella. Il primo messaggio risale all’11 luglio scorso: dieci giorni dopo il contenuto è stato diffuso su Youtube da Fabrizio Corona nel suo format Falsissimo. Nella giornata di martedì 16 settembre, Raoul Bova è stato ascoltato in procura come parte offesa: “Sono rimasto sconvolto, perché le minacce sono diventate realtà. 🔗 Leggi su Tpi.it
