Caso Navalny Yulia Navalnaya accusa il Cremlino | Mio marito è morto a seguito di un avvelenamento e Putin è responsabile

“ Alexei Navalny è stato avvelenato”. Con queste parole Yulia Navalnaya, vedova del principale oppositore di Vladimir Putin morto nel 2024 in una colonia penale siberiana, ha rilanciato l’accusa contro il Cremlino, parlando apertamente di omicidio politico. In un messaggio diffuso sui social e ripreso da diversi media indipendenti, Navalnaya ha raccontato che nel febbraio 2024, poco prima della morte del marito, era riuscita a ottenere alcuni campioni biologici e a trasferirli all’estero. «Li abbiamo consegnati a un laboratorio in uno dei Paesi occidentali. Successivamente, due laboratori in due Paesi diversi hanno condotto analisi e hanno concluso che Alexei era stato avvelenato», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

