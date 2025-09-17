Caso Navalny Yulia Navalnaya accusa il Cremlino | Mio marito è morto a seguito di un avvelenamento e Putin è responsabile
“ Alexei Navalny è stato avvelenato”. Con queste parole Yulia Navalnaya, vedova del principale oppositore di Vladimir Putin morto nel 2024 in una colonia penale siberiana, ha rilanciato l’accusa contro il Cremlino, parlando apertamente di omicidio politico. In un messaggio diffuso sui social e ripreso da diversi media indipendenti, Navalnaya ha raccontato che nel febbraio 2024, poco prima della morte del marito, era riuscita a ottenere alcuni campioni biologici e a trasferirli all’estero. «Li abbiamo consegnati a un laboratorio in uno dei Paesi occidentali. Successivamente, due laboratori in due Paesi diversi hanno condotto analisi e hanno concluso che Alexei era stato avvelenato», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: caso - navalny
Non ci sarà nessuna inchiesta per omicidio. Il tribunale competente per territorio sul caso Navalny respinge per l'ennesima volta la richiesta della madre di riaprire le indagini sulla morte del figlio. - X Vai su X
Il caso attorno al direttore d’orchestra russo Valery Gergiev; Navalnaya contro direttore orchestra Gergiev: 'Complice di Putin'; Gergiev, maestro d'orchestra russo invitato a Caserta. La vedova Navalny: «Complice di Putin», Giuli: «Rischio propaganda».
Alexei Navalny, la vedova accusa: “Mio marito è stato avvelenato” - Yulia Navalnaya rompe il silenzio e rilancia le accuse sul caso della morte del marito, il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, deceduto il 16 ... Da pupia.tv
La vedova di Alexei Navalny dice di avere le prove che il marito sia morto per avvelenamento - «Alexei è stato ucciso, per la precisione avvelenato», dice Navalnaya, senza però mostrare alcuna prova a sostegno delle sue conclusioni. Scrive ilpost.it