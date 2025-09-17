Caso Navalny la moglie Yulia | Mio marito è stato avvelenato presi campioni biologici Peskov | Non so nulla di queste dichiarazioni - VIDEO

La vedova dell'oppositore politico morto nel febbraio 2024 ha affermato che i campioni biologici di Alexei sarebbero stati inviati a "laboratori di due paesi diversi. Questi laboratori, indipendentemente l'uno dall'altro, hanno concluso che Alexei era stato avvelenato " " Mio marito , Alexei Nav. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

In questa notizia si parla di: caso - navalny

Caso Navalny, Yulia Navalnaya accusa il Cremlino: “Mio marito è morto a seguito di un avvelenamento e Putin è responsabile”

Non ci sarà nessuna inchiesta per omicidio. Il tribunale competente per territorio sul caso Navalny respinge per l'ennesima volta la richiesta della madre di riaprire le indagini sulla morte del figlio. - X Vai su X

Alexei Navalny, la moglie Yulia Navalnaya: Mio marito è stato avvelenato; Navalnaya contro direttore orchestra Gergiev: 'Complice di Putin'; Yulia Navalnaya, chi è la moglie di Alexei Navalny che vuole portare avanti la sua battaglia.

Caso Navalny, Yulia Navalnaya accusa il Cremlino: "Mio marito è morto a seguito di un avvelenamento e Putin è responsabile" - Caso Navalny, Yulia Navalnaya accusa il Cremlino: "Mio marito è morto a seguito di un avvelenamento e Putin è responsabile" ... Segnala lanotiziagiornale.it

La moglie di Navalny rivela tutto: “Abbiamo preso dei campioni biologici”. Il video - Navalnaya rivela che test effettuati su campioni biologici di Alexei Navalny in due laboratori europei confermano la presenza di veleno. newsmondo.it scrive