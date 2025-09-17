Caso Navalny la moglie Yulia | Mio marito è stato avvelenato presi campioni biologici Peskov | Non so nulla di queste dichiarazioni - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vedova dell'oppositore politico morto nel febbraio 2024 ha affermato che i campioni biologici di Alexei sarebbero stati inviati a "laboratori di due paesi diversi. Questi laboratori, indipendentemente l'uno dall'altro, hanno concluso che Alexei era stato avvelenato" "Mio marito, Alexei Nav. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Caso Navalny, Yulia Navalnaya accusa il Cremlino: “Mio marito è morto a seguito di un avvelenamento e Putin è responsabile”

