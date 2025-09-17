Caso Menendez niente nuovo processo | i fratelli restano all’ergastolo per l'omicidio dei genitori
Il giudice William C. Ryan ha respinto la richiesta di nuovo processo per Lyle ed Erik Menendez, condannati all’ergastolo per l’omicidio dei genitori nel 1989 a Beverly Hills. Le 'nuove' prove sugli abusi non sono state ritenute sufficienti a modificare la sentenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: caso - menendez
Volevo iniziare la serie Monster.. il caso dei fratelli Menendez . Ne vale la pena ? - facebook.com Vai su Facebook
Caso Menendez, niente nuovo processo: i fratelli restano all’ergastolo per l'omicidio dei genitori; Ai fratelli Menéndez è stata negata la libertà condizionale; La procura di Los Angeles dice no a un nuovo processo per i fratelli Menendez.
Caso Menendez, niente nuovo processo: i fratelli restano all’ergastolo per l’omicidio dei genitori - Ryan ha respinto la richiesta di nuovo processo per Lyle ed Erik Menendez, condannati all’ergastolo per l’omicidio dei genitori ... fanpage.it scrive
Caso Menendez, Lyle ed Erik a un passo dalla libertà vigilata: la nuova sentenza - Lyle ed Erik Menendez, condannati per l'omicidio dei genitori, potrebbero ottenere la libertà vigilata. Lo riporta notizie.tiscali.it