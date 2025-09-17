Caso Maddie McCann liberato in Germania il principale sospettato
Christian Brückner, il principale sospettato per la scomparsa della bambina britannica Madeleine McCann avvenuta in Portogallo nel 2007, è stato rilasciato oggi dal carcere in Germania dopo aver terminato una pena detentiva per stupro in un altro caso. La notizia, riportata da Ansa e Afp, ha immediatamente sollevato nuove polemiche e preoccupazioni. Caso Maddie: scarcerato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
