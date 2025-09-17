Caso Maddie McCann liberato in Germania il principale sospettato | Mancano prove
Christian Brückner, il cittadino tedesco considerato dagli inquirenti il principale sospettato per la scomparsa di Maddie McCann, è stato rilasciato questa mattina dal carcere di Sehnde, vicino ad Hannover. L’uomo, 48 anni, ha terminato di scontare una condanna a sette anni e mezzo per lo stupro di una turista americana di 72 anni avvenuto in . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Maddie McCann: liberato in Germania Christian Brückner, il principale sospettato. Mancano le prove - L'uomo ha scontato una pena di sette anni e mezzo per aver violentato una turista statunitense in Portogallo nel 2005 ... Segnala rainews.it
Liberato in Germania principale sospettato del caso Maddie - Christian Brückner è stato rilasciato dal carcere per insufficienza di prove, dopo aver scontato una pena per stupro in un altro caso. tg24.sky.it scrive