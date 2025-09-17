Caso Maddie McCann | Christian Brückner scarcerato il 48enne libero senza accuse
Christian Brückner ha lasciato oggi il carcere tedesco dove ha scontato una condanna per violenza sessuale su una donna in Portogallo ma contro di lui senza nessuna incriminazione per il caso della piccola britannica Madeleine McCann sparita dall'appartamento di vacanza dei suoi genitori in Portogallo nel 2007. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Caso Maddie McCann, il sospettato tedesco verso la scarcerazione
