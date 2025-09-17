(Adnkronos) – Christian Brueckner, cittadino tedesco di 49 anni e principale sospettato per la scomparsa della bambina britannica Madeleine McCann avvenuta il 3 maggio del 2007, è stato rilasciato dopo aver scontato una condanna a sette anni di carcere per un altro crimine. Ossia lo stupro di una donna americana di 72 anni commesso nel . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: caso - maddie

Caso Maddie McCann, il sospettato tedesco verso la scarcerazione

Caso Maddie McCann: Christian Brückner scarcerato, il 48enne libero senza accuse

Maddie McCann, Christian Brueckner esce dal carcere: libero il principale sospettato del caso della bambina scomparsa nel 2007

Caso Maddie, scarcerato il sospettato Brückner: fine delle speranze per la famiglia McCann - X Vai su X

Madison Wolfe & Bob Adrian Il 23 giugno 2016 usciva nelle sale italiane: The Conjuring - Il caso Enfield Regia di James Wan - facebook.com Vai su Facebook

Christian Brueckner è uscito dal carcere | è il principale sospettato della scomparsa di Madeleine McCann; L' unico sospettato della scomparsa di Maddie McCann è uscito di prigione; Maddie McCann sospettato tedesco esce dal carcere | Christian Brueckner è libero.

Caso Maddie, chi è il sospettato numero uno tornato libero - (Adnkronos) – Christian Brueckner, cittadino tedesco di 49 anni e principale sospettato per la scomparsa della bambina britannica Madeleine McCann avvenuta il 3 maggio del 2007, è stato rilasciato dop ... Segnala pianetagenoa1893.net

Caso Maddie McCann, libero il principale sospettato del rapimento della bambina in Portogallo nel 2007: Christian Brueckner esce dal carcere - Christian Brueckner, il sospettato tedesco del " caso Maddie ", è stato liberato dal carcere in Germania dove era detenuto per stupro per un altro caso. tg.la7.it scrive