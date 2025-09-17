Caso di West Nile a San Canzian scatta la disinfestazione

Un caso di West Nile è stato accertato dal personale di Asugi all'interno di una abitazione di via Fratelli Cervi 11 a San Canzian d'Isonzo, in provincia di Gorizia. La notizia è datata 12 settembre, ma il caso è emerso solo nel pomeriggio di ieri dopo la diffusione dei fatti da parte. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

