Caso di West Nile a San Canzian scatta la disinfestazione
Un caso di West Nile è stato accertato dal personale di Asugi all'interno di una abitazione di via Fratelli Cervi 11 a San Canzian d'Isonzo, in provincia di Gorizia. La notizia è datata 12 settembre, ma il caso è emerso solo nel pomeriggio di ieri dopo la diffusione dei fatti da parte. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: caso - west
West Nile in Campania, ultime notizie: un caso sospetto a Salerno e altri tre sul litorale casertano
West Nile, un ricovero a Modena: è il primo caso dell’anno
Un caso di West Nile a Cavarzere
Un nuovo caso di virus West Nile è stato accertato nei giorni scorsi in regione. E' stato localizzato nel comune di San Canzian d'Isonzo, come comunicato dall'Azienda sanitaria universitaria giuliana isontina. La persona risultata positiva è da poco rientrata dall' - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo caso di virus West Nile (WND) a San Canzian d’Isonzo https://tinyurl.com/ym68twu4 - X Vai su X
Caso di West Nile a San Canzian, attivato il protocollo; Caso di West Nile Virus a San Canzian d’Isonzo, avviata la disinfestazione; Un caso di West Nile a San Canzian d’Isonzo: scatta la disinfestazione.
Caso di West Nile a San Canzian, attivato il protocollo - Disinfestazione presso l'abitazione della persona colpita: mercoledì mattina il trattamento contro le larve, la sera contro le zanzare adulte ... Lo riporta rainews.it
Caso di West Nile a San Canzian d’Isonzo, scatta la disinfestazione - SAN CANZIAN D’ISONZO (GORIZIA) – È stato confermato un caso di West Nile nel territorio comunale di San Canzian d'Isonzo. Riporta nordest24.it