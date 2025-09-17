Caso Cucchi e depistaggi Le motivazioni della sentenza | Restituire una realtà di comodo
Una “realtà di comodo”. Lo hanno affermato i giudici della Corte d'appello di Roma nelle motivazioni della sentenza di secondo grado in merito ai depistaggi seguiti al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi, il 31enne romano arrestato il 15 ottobre del 2009 e deceduto sette giorni dopo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Caso Cucchi e depistaggi. Le motivazioni della sentenza: "Restituire una realtà di comodo" - I giudici della Corte d'appello: "L'intento non è stato quello di trovare ‘la mela marcia’, ossia di approfondire realmente la dinamica degli eventi" ... Si legge su romatoday.it
Caso Cucchi, i giudici d’Appello sui depistaggi: «L'intento dei carabinieri non era trovare la ‘mela marcia’ ma una realtà di comodo» - Nuove e dure parole della Corte d’Appello di Roma sul caso Stefano Cucchi, il geometra romano morto il 22 ottobre 2009 all’ospedale Sandro Pertini, una settimana dopo ... Segnala msn.com