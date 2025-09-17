Caso Cucchi e depistaggi Le motivazioni della sentenza | Restituire una realtà di comodo

Romatoday.it | 17 set 2025

Una “realtà di comodo”. Lo hanno affermato i giudici della Corte d'appello di Roma nelle motivazioni della sentenza di secondo grado in merito ai depistaggi seguiti al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi, il 31enne romano arrestato il 15 ottobre del 2009 e deceduto sette giorni dopo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

