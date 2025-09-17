Caso Cucchi Corte Appello su depistaggi | Carabinieri hanno fornito versione di comodo
Non fu un errore né un equivoco, ma una scelta precisa: si depistò per interesse personale, per difendere la carriera o per ottenere piccoli vantaggi. Così hanno stabilito i giudici della seconda sezione della Corte d’Appello, che hanno ricostruito come le lunghe operazioni di copertura sulla morte di Stefano Cucchi - il giovane deceduto dopo le percosse subite dai carabinieri nel 2009 - si siano protratte per anni con l’obiettivo di proteggere l’Arma dalle proprie responsabilità. Tra gli otto militari coinvolti tra il 2009 e il 2015, la Corte ha individuato due figure chiave: il generale Alessandro Casarsa, indicato come l’artefice del depistaggio principale volto a mascherare le reali cause delle sofferenze di Cucchi dopo il fermo, e il sottufficiale Francesco Di Sano, che pur avendo visto le condizioni del ragazzo firmò un documento falso in cui si attribuivano i dolori a presunte patologie inesistenti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
