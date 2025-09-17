Caso Bova Monzino indagato per tentata estorsione | il retroscena sugli audio rubati

Il caso Bova si arricchisce di un nuovo capitolo, che profuma più di thriller che di cronaca rosa. Nella cornice di piazzale Clodio, a Roma, Raoul Bova ha trascorso un’ora davanti ai magistrati come parte offesa di una vicenda che, da gossip virale, è diventata un procedimento penale con tanto di indagati e capi d’accusa. Al centro della scena c’è ora Federico Monzino, giovane imprenditore milanese con un seguito social vicino al milione, accusato di tentata estorsione per aver passato a Fabrizio Corona i messaggi vocali scambiati dall’attore con l’influencer Martina Cerretti. Gli audio privati, con frasi come il celebre “ Buongiorno essere speciale, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti”, erano stati diffusi senza consenso, trasformandosi in tormentoni, meme e perfino remix musicali. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Caso Bova, Monzino indagato per tentata estorsione: il retroscena sugli audio rubati

In questa notizia si parla di: caso - bova

Raoul Bova e Fabrizio Corona: un caso di gossip e ricatto

Riflessioni sulla privacy e i social media attraverso il caso Bova

Salvo Sottile difende Raoul Bova sul caso Martina Ceretti: “Nessun attore è intervenuto in suo soccorso”

Svolta nel caso degli audio rubati a Raoul Bova. Federico Monzino, il 29enne pr milanese, è indagato per tentata estorsione. - facebook.com Vai su Facebook

Raoul #Bova a #Verissimo, la denuncia sul caso chat: "Accanimento e violenza" - X Vai su X

Caso Bova, Monzino indagato per tentata estorsione: il retroscena sugli audio rubati; Audio rubati a Raul Bova, indagato il pr Federico Monzino; Audio rubati a Bova, indagato il pr Monzino: ipotesi di reato è tentata estorsione.

Caso Bova, Monzino indagato per tentata estorsione: il retroscena sugli audio rubati - Raoul Bova ha trascorso un’ora in procura ripercorrendo le tappe del ricatto: “Non mi sono piegato, ho denunciato subito e non avevo nulla da nascondere”. Segnala dilei.it

Svolta nell’inchiesta sugli audio di Raoul Bova, indagato Federico Monzino per tentata estorsione - Federico Monzino, il 29enne pr milanese, è indagato per tentata estorsione. ilfattoquotidiano.it scrive