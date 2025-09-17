Caso Baby Gang dopo l' arresto anche a Jesolo scoppia la polemica
La vicenda giudiziaria di Baby Gang ha effetti che vanno ben oltre i tribunali di Milano e Lecco. L'arresto dell'11 settembre del trapper lecchese ha scatenato un caso politico e sociale a Jesolo, dove il trapper avrebbe dovuto esibirsi il 14 settembre al King's Club. Un evento ovviamente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Caso baby bulle: «Nessuno può pensare di agire nell’impunità»
Baby Gang, un problema in meno: cadute le accuse per il caso Sardone
Caso Baby Gang, dopo l'arresto anche a Jesolo scoppia la polemica - Il sindaco veneto critica i "disvalori" del trapper lecchese, i locali si difendono: "Impossibile prevedere gli arresti" ... Scrive leccotoday.it
Baby Gang trasferito nel carcere di Busto Arsizio - Il trapper arrestato per possesso di pistola con matricola abrasa: “Alto rischio di recidiva” secondo il giudice. Riporta laprovinciadivarese.it