Caso Almasri Nordio | Connessione evidente con Bartolozzi Maggioranza chiede chiarimenti a pm e Tribunale dei ministri

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, difende la posizione della sua collaboratrice, Giusi Bartolozzi, ma la maggioranza chiede chiarimenti alla Procura di Roma e ai giudici riguardo alla sua situazione. Bartolozzi, infatti, è stata iscritta nel registro degli indagati dai pm capitolini in relazione al caso di Osama Njeem Almasri, il comandante libico arrestato e poi rimpatriato dall’Italia lo scorso gennaio. Un colpo di scena è arrivato dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera, chiamata a vagliare la richiesta avanzata dal tribunale dei ministri oltre che per il Guardasigilli anche per il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e per il sottosegretario Alfredo Mantovano. 🔗 Leggi su Open.online

