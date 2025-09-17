Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, interpellato a Montecitorio sul caso Almasri e sulla posizione della sua capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, ha ribadito la linea della maggioranza: «Nel testo del Tribunale dei ministri c’è quello che si chiama un nesso teleologico tra quello che avrebbe fatto la capo gabinetto e quanto fatto dal ministro, ossia quando si commette un reato per occultarne un altro. Quindi la connessione è evidente». Bonelli: «Siamo davanti a un vero e proprio Watergate italiano». Parole che hanno immediatamente suscitato polemiche. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, ha definito quelle affermazioni «di una gravità senza precedenti», sostenendo che Nordio «non solo ammette la connessione, ma di fatto la trascina dentro il procedimento davanti alla Giunta per le autorizzazioni dei ministri, cercando così di garantirle immunità politica». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Caso Almasri, Nordio: «C’è un’evidente connessione tra quanto fatto da me e Bartolozzi»