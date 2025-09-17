Caso Almasri la destra avvia iter per scudare Bartolozzi | oggi chiederà gli atti al Tribunale dei ministri

In questa notizia si parla di: caso - almasri

Caso Almasri, il ministero di Nordio e quello scambio mail. «Serve un atto urgente»

Boccia (Pd): Caso Almasri, Nordio non può essere ministro della giustizia e mentire sulla giustizia – Il video

Il giurista Mirabelli sul caso Almasri: “La ragione è stata politica. Difficile si vada a processo”

La memoria di Nordio e Piantedosi sul caso Almasri: "Difeso l'interesse dello stato". I ministri e il sottosegretario Mantovano hanno depositato una memoria difensiva congiunta alla Giunta per le autorizzazioni della Camera



Caso Almasri, il Tribunale dei ministri archivia Meloni: “Ma chiederanno il processo per Nordio,…; Il Tribunale dei Ministri dà una mezza spallata al Governo della destra sul caso Almasri (G. Cavalleri); Almasri, al via indagine su Nordio. Da opposizioni mozione di sfiducia.

Caso Almasri, scontro sul relatore. La destra: va archiviato tutto - Entro il 30 settembre la giunta invierà alla Camera la proposta sui tre ministri indagati. Scrive editorialedomani.it

La memoria del governo su Almasri è un atto di accusa contro Tribunale dei ministri, Cpi e procura di Roma - Nel documento inviato alla Giunta per le autorizzazioni, Nordio, Piantedosi e Mantovano contestano al Tribunale dei ministri "violazioni di legge gravi e numerose". Segnala ilfoglio.it