Caso Almasri la destra avvia iter per scudare Bartolozzi | oggi chiederà gli atti al Tribunale dei ministri
La maggioranza di centrodestra oggi pomeriggio avvierà in Giunta per le autorizzazioni della Camera l’iter per cercare di garantire uno scudo alla capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, indagata per false dichiarazioni ai pm nell’ambito della vicenda Almasri. Secondo quanto risulta al Fatto, su impulso di Fratelli d’Italia, la maggioranza intende chiedere al Tribunale dei ministri l’acquisizione degli atti che riguardano Bartolozzi. Si tratta del primo passaggio formale con cui la Giunta farà da “apripista” all’Ufficio di Presidenza della Camera, che dovrebbe poi sollevare un conflitto di attribuzione nei confronti della Procura di Roma presso la Corte Costituzionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
