Caso Acr Messina il tribunale chiede il rinvio delle prossime due gare di campionato

Dopo il verdetto del tribunale che ha decretato il fallimento dell' Acr Messina , la curatrice fallimentare Maria Di Renzo ha chiesto alla Federcalcio e alla Lega Nazionale Dilettanti il rinvio delle prossime due gare di campionato . La formazione giallorossa dovrebbe scendere in campo domenica 21. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il Tribunale ha chiesto il rinvio delle gare Messina-Gela e Acireale-Messina - La curatrice fallimentare Maria Di Renzo ha chiesto alla Federcalcio e alla Lega Nazionale Dilettanti il rinvio delle prossime due gare di campionato del Messina, in programma domenica 21 settembre al ... Lo riporta messinasportiva.it

Il Messina torna in Tribunale dopo tre mesi. Il futuro non si gioca solo in campo - Lo scorso 10 giugno la sezione Fallimentare servì un assist alla proprietà del club, aprendo a un piano di rientro che doveva essere presenta ... Riporta messinasportiva.it