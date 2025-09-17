Caso Acr Messina il tribunale chiede il rinvio delle prossime due gare di campionato

Messinatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il verdetto del tribunale che ha decretato il fallimento dell'Acr Messina, la curatrice fallimentare Maria Di Renzo ha chiesto alla Federcalcio e alla Lega Nazionale Dilettanti il rinvio delle prossime due gare di campionato. La formazione giallorossa dovrebbe scendere in campo domenica 21. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caso - messina

West Nile, c'è un primo caso a Messina: 74enne in isolamento

Caso di West Nile a Messina: ricoverata una donna di 74 anni

Scoppia il caso divise a Messina, accuse di militarizzazione della scuola respinte dal Consiglio: “Delibera unanime, nessun alunno escluso dalle lezioni, solo senso di appartenenza”

Caso Acr Messina, il tribunale chiede il rinvio delle prossime due gare di campionato; Il Tribunale di Messina dichiara la liquidazione giudiziale dell’Acr Messina; Acr Messina domenica in campo, il tribunale tarda e il ramo sportivo non esiste ancora.

caso acr messina tribunaleIl Tribunale ha chiesto il rinvio delle gare Messina-Gela e Acireale-Messina - La curatrice fallimentare Maria Di Renzo ha chiesto alla Federcalcio e alla Lega Nazionale Dilettanti il rinvio delle prossime due gare di campionato del Messina, in programma domenica 21 settembre al ... Lo riporta messinasportiva.it

caso acr messina tribunaleIl Messina torna in Tribunale dopo tre mesi. Il futuro non si gioca solo in campo - Lo scorso 10 giugno la sezione Fallimentare servì un assist alla proprietà del club, aprendo a un piano di rientro che doveva essere presenta ... Riporta messinasportiva.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Acr Messina Tribunale