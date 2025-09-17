Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolta con grande partecipazione la tappa della Carovana della Pace ospitata dalle Acli Caserta Aps, in una giornata intensa di riflessione, testimonianze e confronto sul valore della pace, della solidarietà e dell’impegno sociale. L’iniziativa, inserita nel più ampio percorso della Carovana che sta attraversando numerose città italiane, ha trovato nelle ACLI Casertane un partner ideale per promuovere un messaggio di pace, nonviolenza e dialogo tra le comunità. L’incontro si è tenuto presso la Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, e ha visto una grande partecipazione della comunità casertana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caserta, tappa nazionale del tour “Peace at work”