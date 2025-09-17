Case green valore +2% in 4 anni | quali sono gli immobili penalizzati

Negli ultimi quattro anni il mercato immobiliare italiano ha mostrato una frattura netta tra abitazioni ad alta efficienza energetica e quelle più energivore. Un divario che non è più solo tecnico, ma economico: le prime, le case green, guadagnano valore mentre le seconde lo perdono. Secondo i dati diffusi da Crif Real Estate Services, tra giugno 2021 e giugno 2025 gli immobili green (classi A e B) hanno registrato una crescita media dei prezzi pari al +2% al metro quadro, mentre le abitazioni “brown” (classi F e G) hanno subito un calo del -4%. Divario di prezzo fra case green e brown. Si tratta di un fenomeno che non riguarda soltanto le bollette, ma la solidità patrimoniale delle famiglie e l’attrattività per le banche, sempre più attente a finanziare immobili sostenibili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

