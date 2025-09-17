Casalino riaperto l' ufficio postale di Cameriano
Ha riaperto al pubblico l'ufficio postale di Cameriano.Sono terminati nella sede, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione realizzati nell'ambito del progetto "Polis. Casa dei servizi digitali", l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
