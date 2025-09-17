Casa tua brillerà come mai prima d’ora grazie alla spazzola elettrica rotante | approfitta dell’offerta -17%
Quando si parla di pulizie domestiche, la ricerca di soluzioni pratiche e versatili è sempre più centrale nelle abitudini quotidiane. In questo contesto, la spazzola elettrica rotante Leebein ANS-8050 si distingue per la sua capacità di semplificare le operazioni di pulizia grazie a un set di accessori intercambiabili e a una notevole autonomia, il tutto a un prezzo attualmente ribassato di 49,99 euro rispetto al listino. La proposta risulta interessante soprattutto per chi desidera un dispositivo che possa adattarsi a diversi tipi di superfici senza richiedere sforzi eccessivi o attrezzature aggiuntive. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: casa - briller
? Il Signore ha chiamato a sé il vescovo Antoni Pacyfik Dydycz, OFMCap Domenica 14 settembre 2025, all’età di 87 anni, è tornato alla Casa del Padre S.E. Mons. Antoni Pacyfik Dydycz, OFMCap, vescovo emerito della diocesi di Drohiczyn (Polonia). I frati c - facebook.com Vai su Facebook
Bonus prima casa, in che caso le agevolazioni fiscali valgono anche per il riacquisto? - In sintesi, come spiega il portale dell’Agenzia Fisco Oggi, il contribuente che lo scorso anno ha comprato una casa con l’impegno a rivendere l’immobile pre- tg24.sky.it scrive
Casa a prima vista Toscana, da oggi su Real Time con gli agenti Moira, Nico e Matteo - 30 su Real Time (e on demand su discovery+), va in onda la tanto attesa edizione di Casa a prima vista Toscana, con un nuovo trio ... Lo riporta gazzetta.it