Carvajal follia in Champions | testata al portiere del Marsiglia e rosso diretto per il capitano del Real
(Adnkronos) – Follia di Daniel Carvajal in Champions League. Ieri, martedì 16 settembre, il capitano del Real Madrid è stato espulso nel secondo tempo dopo una testata rifilata al portiere del Marsiglia Geronimo Rulli. Per la decisione, l'arbitro ha prima consultato il Var, optando poi per il cartellino rosso. Carvajal era entrato in campo pochi . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: carvajal - follia
