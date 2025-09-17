Carta Docente ai precari Tribunale di Velletri | bastano 180 giorni di servizio

Una recente sentenza del Tribunale di Velletri ha stabilito che negare la Carta Docente ai supplenti rappresenta una discriminazione. Il giudice ha infatti riconosciuto a un insegnante precario 1.500 euro di bonus, confermando che per ottenere il beneficio sono sufficienti 180 giorni di servizio per anno scolastico, anche con contratti a tempo determinato. La sentenza . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: carta - docente

Carta docente 2025/26: accesso sospeso al portale

Carta docente supplenti, il bonus 500 euro non scadrà il 31 agosto 2025 ma durerà fino al 31 agosto 2026

Docenti precari, arriva la svolta: carta docente da 500 euro anche per i contratti al 31 agosto. Tutte le regole, le novità e i retroscena tra sentenze UE, decreti e colpi di scena ministeriali [VIDEO]

Carta del Docente ai precari: bastano 180 giorni, a Velletri 1500 euro ad un supplente. Non si può più negare, è palese discriminazione - facebook.com Vai su Facebook

Carta docente, il bonus 2025 sarà accreditato ai docenti con supplenza al 31 agosto 2026. Escluse nomine al 30 giugno e temporanee - X Vai su X

Ad un precario per averla bastano 180 giorni per anno scolastico, il Tribunale di Velletri accorda 1.500 euro ad un supplente: negarla costituisce una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo; Carta Docente per le supplenze brevi: tutte le novità dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE; Il giudice del lavoro del tribunale di Lucca riconosce la carta elettronica ai docenti precari.

Ad un precario per averla bastano 180 giorni per anno scolastico, il Tribunale di Velletri accorda 1.500 euro ad un supplente: negarla “costituisce una palese discriminazione ... - Il supporto ministeriale annuale per l’aggiornamento della professione insegnante non può essere negato ai precari: lo ha ribadito il Tribunale del lavoro di Velletri, nell’accordare ad un supplente, ... Secondo orizzontescuola.it

Migliaia di insegnanti precari non hanno mai ricevuto soldi a cui avevano diritto - I tribunali sono pieni di ricorsi per colpa di un pasticcio con la “Carta del Docente”, e lo Stato perde sempre ... Segnala ilpost.it