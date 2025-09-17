Carta d' identità cartacea non più valida per i viaggi il Comune accelera la digitalizzazione

In questa notizia si parla di: carta - identit

'' ? A Partire dal la carta d’identità cartacea ` ` ’, a prescindere dalla data di scadenza scritta sul retro e ` ` - facebook.com Vai su Facebook

GORGONZOLA LA CARTA DI IDENTITA’ CARTACEA VA IN PENSIONE, AL SUO POSTO LA NUOVA E MODERNA C.I.E..

Addio alla carta d’identità cartacea: tutte le novità sui servizi demografici spiegate dall’anagrafe di Varese - Scadenze, foto, servizi digitali e urgenze: l’anagrafe di Varese, grazie alla dirigente Nicoletta Zucchi, fa chiarezza su come richiedere la nuova carta elettronica e quali sono tempi, costi e servizi ... varesenews.it scrive

“Dal 3 agosto 2026 stop all’espatrio con la carta d’identità cartacea” - L’Amministrazione comunale informa che dal 3 agosto 2026 la Carta d’identità cartacea non sarà più valida per espatriare. Come scrive chiamamicitta.it