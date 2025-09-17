Carta acquisti da 40 euro al mese | requisiti regole e come ottenerla nel 2025

Introdotta dal 2008 la Carta Acquisti è uno strumento di pagamento elettronico rilasciato da Poste Italiane ai cittadini di età pari o superiore a 65 anni o inferiore a 3 anni in condizioni di disagio economico. La carta, utilizzabile per gli acquisti di generi alimentari e nelle farmacieparafarmacie, oltre che per pagare le bollette di luce e gas, è ricaricata bimestralmente dallo Stato con una somma di denaro pari ad 80 euro. Per effetto delle disposizioni normative che regolano la Carta Acquisti (Decreto – Legge numero 1122008) i requisiti reddituali e di ISEE necessari per accedere alla misura vengono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione rilevato dall’ISTAT. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Carta acquisti da 40 euro al mese: requisiti, regole e come ottenerla nel 2025

